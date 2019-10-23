Боливию сотрясает нежелание Моралеса уходить
Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки рассказал НСН, почему не согласен с президентом Эво Моралесом, заявившем о попытке госпереворота в стране.
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота в стране. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. По словам президента, правительство «смиренно терпит происходящее, чтобы избежать насилия, и сознательно не идет на конфронтацию». В стране вспыхнули акции протеста, которые были спровоцированы подозрениями оппозиции в отношении процедуры подсчета голосов местным ЦИК.
В минувшее воскресенье в стране прошли выборы, в которых Эво Моралес баллотируется на четвертый президентский срок. Подсчет голосов на данный момент говорит о победе Моралеса, который набрал 46,85%. Его ближайший конкурент, оппозиционный политик и бывший президент Карлос Месса набрал 36,74%. Оппоненты нынешнего боливийского лидера заявляют о нарушениях, которые якобы позволили обеспечить разницу в 10% голосов между лидирующими кандидатами. Оппозиция требует пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.
Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский сообщил НСН, что вряд ли Боливия станет второй Венесуэлой. По его мнению, нет никаких предпосылок считать, что протесты в стране спровоцированы внешним вмешательством и что в стране произошла попытка госпереворота.
«Не согласен, что это путч, вся ситуация гораздо сложнее. По конституции Боливии, президент может избираться только два раза подряд. Первые выборы Эво Моралеса не засчитались, потому что они были по старой конституции, дальше он был избран два раза подряд и не имел права больше выдвигать свою кандидатуру. После этого был проведен референдум, на котором 51% населения проголосовал за то, что он не имеет права выдвигаться. Тогда Моралес обратился в Конституционный суд под предлогом нарушения прав человека. И суд разрешил ему выдвигаться. Прошли выборы. По закону Боливии, нужно получить 50% плюс один голос или меньше, но тогда разрыв между кандидатами должен быть не меньше 10%. При подсчете голосов получалось, что меньше, чем 10%. Тогда надо проводить второй тур голосования. Подсчеты прекратились, тенденция пошла вспять. Тогда по идее второй тур не нужен и все сторонники второго кандидата вышли на массовые акции протеста, начались беспорядки, чем все кончится — трудно сказать», — пояснил ситуацию политолог.
Моралес не конфликтует с Соединенными Штатами, к тому же второй лидирующий кандидат, Карлос Месса, также не проамериканский политик, он придерживается левых взглядов.
«Не вижу никакого внешнего вмешательства, отношения Моралеса со Штатами были ровные. Это не Венесуэла. И в стране до этого времени все было стабильно, в плане социально-экономическом он был успешный президент. Страна развивалась достаточно динамично, решались социальные проблемы, уменьшилась бедность, поводов для протестов не было. Второй лидирующий кандидат Карлос Месса — не правый, не проамериканский, он тоже достаточно левый. Был исполняющим обязанности президента одно время, известный историк, писатель, его книга «История Боливии» вышла и на русском языке. Он не призывает к смене модели, не критикует Эво Моралеса за его политику, а критикует за его стремление удержаться у власти», — подчеркнул Ивановский.
Собеседник НСН считает, что развитие ситуации во многом будет зависеть от окончательного подсчета голосов. Однако для чистоты выборов лучше всего провести второй тур.
«Думаю, надо провести второй тур под международным наблюдением. Наблюдатели, кстати, были, все они обратили внимание, что подсчеты вдруг прекратились, и высказали свою озабоченность», — сказал руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН.
В настоящее время в Боливии объявлен режим чрезвычайного положения, который будет действовать в стране в связи с массовыми протестами вокруг подсчета голосов на выборах главы государства, передает РИА Новости.
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