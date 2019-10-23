Боливию сотрясает нежелание Моралеса уходить

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота в стране. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. По словам президента, правительство «смиренно терпит происходящее, чтобы избежать насилия, и сознательно не идет на конфронтацию». В стране вспыхнули акции протеста, которые были спровоцированы подозрениями оппозиции в отношении процедуры подсчета голосов местным ЦИК.

В минувшее воскресенье в стране прошли выборы, в которых Эво Моралес баллотируется на четвертый президентский срок. Подсчет голосов на данный момент говорит о победе Моралеса, который набрал 46,85%. Его ближайший конкурент, оппозиционный политик и бывший президент Карлос Месса набрал 36,74%. Оппоненты нынешнего боливийского лидера заявляют о нарушениях, которые якобы позволили обеспечить разницу в 10% голосов между лидирующими кандидатами. Оппозиция требует пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский сообщил НСН, что вряд ли Боливия станет второй Венесуэлой. По его мнению, нет никаких предпосылок считать, что протесты в стране спровоцированы внешним вмешательством и что в стране произошла попытка госпереворота.

«Не согласен, что это путч, вся ситуация гораздо сложнее. По конституции Боливии, президент может избираться только два раза подряд. Первые выборы Эво Моралеса не засчитались, потому что они были по старой конституции, дальше он был избран два раза подряд и не имел права больше выдвигать свою кандидатуру. После этого был проведен референдум, на котором 51% населения проголосовал за то, что он не имеет права выдвигаться. Тогда Моралес обратился в Конституционный суд под предлогом нарушения прав человека. И суд разрешил ему выдвигаться. Прошли выборы. По закону Боливии, нужно получить 50% плюс один голос или меньше, но тогда разрыв между кандидатами должен быть не меньше 10%. При подсчете голосов получалось, что меньше, чем 10%. Тогда надо проводить второй тур голосования. Подсчеты прекратились, тенденция пошла вспять. Тогда по идее второй тур не нужен и все сторонники второго кандидата вышли на массовые акции протеста, начались беспорядки, чем все кончится — трудно сказать», — пояснил ситуацию политолог.