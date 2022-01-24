В Кремле отреагировали на эвакуацию американских дипломатов из Украины

Неверная информация о том, что Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины и последующие рекомендации Госдепа об эвакуации американских дипломатов приводят к эскалации напряженности на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США и НАТО предпринимают целый ряд информационных действий, которые сопровождаются ложной информацией.