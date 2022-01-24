В Кремле отреагировали на эвакуацию американских дипломатов из Украины
Неверная информация о том, что Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины и последующие рекомендации Госдепа об эвакуации американских дипломатов приводят к эскалации напряженности на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, США и НАТО предпринимают целый ряд информационных действий, которые сопровождаются ложной информацией.
США продолжают искать аргументы для размещения военных сил на Украине, заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Часть сотрудников посольства в Киеве может покинуть страну в добровольном порядке. Американцам рекомендовано уехать из Украины, а также не посещать Россию.
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