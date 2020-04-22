В Кремле «отодвинули» пик по коронавирусу на середину мая

Представитель Кремля отметил, что сейчас ежедневный прирост заболеваемости «довольно значительный», однако это все равно не те цифры, которые могли бы обрушить систему здравоохранения страны.



Песков добавил, что после прохождения пика российские власти будут ожидать постепенного снижения заболеваемости.



В Кремле подчеркнули, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным событием, ставшим вызовом для любой нации и страны. По словам Пескова, коронавирус обернется гигантским экономическим кризисом.



Тем временем в ООН уже предупредили об угрозе возникновения массового голода в мире из-за пандемии коронавируса. Однако глава Глава Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов заявил, что в ООН несколько драматизируют ситуацию.



В то же время, признал он, из-за сокращения доходов россияне начнут переходить на более дешевые продукты питания. При этом угрозы голода в России нет, но есть возможность появления ажиотажного спроса, заявил он в интервью vm.ru

