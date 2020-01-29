В Кремле откликнулись на слова Зеленского о развязывании СССР войны
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны, вызывает в Москве только сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные утверждение невозможно понять, передает Газета.ру.
При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос представителей СМИ о возможном приглашении Зеленский на Парад Победы 9 мая в Москву после такого высказывания, отмечают Известия.
Украинский лидер высказался на счёт роли СССР в развязывании Второй мировой войны в понедельник, 27 января после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Как пишет «Свободная пресса», Зеленский заявил о солидарности с Варшавой в том, что Советский Союз, наряду с гитлеровской Германией, виновен в начале войны и даже Холокосте.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объявил Зеленского нерукопожатным из-за таких заявлений. Политолог считает это расплатой за то, что Украина выбрала в президенты такого странного человека.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами
- Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму
- СК признал, что Голунову подбросили наркотики
- СМИ: Задержанные по делу Голунова не признали вину
- Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии