В Кремле откликнулись на слова Зеленского о развязывании СССР войны

29 января 202013:27

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны, вызывает в Москве только сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные утверждение невозможно понять, передает Газета.ру.

При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос представителей СМИ о возможном приглашении Зеленский на Парад Победы 9 мая в Москву после такого высказывания, отмечают Известия.

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Украинский лидер высказался на счёт роли СССР в развязывании Второй мировой войны в понедельник, 27 января после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как пишет «Свободная пресса», Зеленский заявил о солидарности с Варшавой в том, что Советский Союз, наряду с гитлеровской Германией, виновен в начале войны и даже Холокосте.

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объявил Зеленского нерукопожатным из-за таких заявлений. Политолог считает это расплатой за то, что Украина выбрала в президенты такого странного человека.

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Фото: РИА Новости
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