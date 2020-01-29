В Кремле откликнулись на слова Зеленского о развязывании СССР войны

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны, вызывает в Москве только сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные утверждение невозможно понять, передает Газета.ру.

При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос представителей СМИ о возможном приглашении Зеленский на Парад Победы 9 мая в Москву после такого высказывания, отмечают Известия.