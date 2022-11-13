Пригожин ответил фразой «Собаке - собачья смерть» на видео о казни экс-бойца ЧВК

В Сети распространяется видео с казнью кувалдой некоего Евгения Нужина, якобы бойца ЧВК «Вагнер», который перешел на украинскую сторону. По мнению бизнесмена и владельца группы «Конкорд» Евгения Пригожина, который является основателем российской ЧВК, перебежчик встретился со справедливыми людьми, которые сняли фильм «Собаке — собачья смерть». Такое заявление распространила пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» «тварями»

Боевик 1967 года рождения 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины». По голове в Киеве он, якобы, был похищен. После признания неизвестный несколько раз кувалдой ударил Нужина по голове.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало», — заявил Пригожин.

Ранее частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» решила открыть центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнесмена Евгения Пригожина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:РоссияУкраинаСмертная КазньЧВКЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры