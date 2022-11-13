Пригожин ответил фразой «Собаке - собачья смерть» на видео о казни экс-бойца ЧВК
В Сети распространяется видео с казнью кувалдой некоего Евгения Нужина, якобы бойца ЧВК «Вагнер», который перешел на украинскую сторону. По мнению бизнесмена и владельца группы «Конкорд» Евгения Пригожина, который является основателем российской ЧВК, перебежчик встретился со справедливыми людьми, которые сняли фильм «Собаке — собачья смерть». Такое заявление распространила пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Боевик 1967 года рождения 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины». По голове в Киеве он, якобы, был похищен. После признания неизвестный несколько раз кувалдой ударил Нужина по голове.
«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало», — заявил Пригожин.
Ранее частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» решила открыть центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнесмена Евгения Пригожина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Пригожин ответил фразой «Собаке - собачья смерть» на видео о казни экс-бойца ЧВК
- Бывший командующий армии США: ВСУ могут подойти к Крыму этой зимой
- Из-за неприемлемых оценок США ситуации на Украине не принято решение Восточноазиатского саммита
- В России госпитализировали 557 человек с коронавирусом за сутки
- Власти заявили о колоссальных разрушениях Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ
- Депутаты Госдумы обсудят поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России
- Стало известно, когда начнутся полеты из Владивостока в Паттайю
- СМИ: демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде
- В Верховной Раде назвали дату возможных переговоров с Россией
- Стало известно об опасности самых выгодных вкладов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru