В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
Кремль не будет комментировать утечки предполагаемых деталей мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана», - указал он.
По словам пресс-секретаря, работа по этому вопросу ведется. Москва нацелена на продолжение процесса урегулирования и ценит посреднические услуги Вашингтона.
Ранее СМИ сообщили, что в американский мирный план по урегулированию украинского конфликта вошли семь пунктов, в том числе прекращение огня и прямые переговоры России и Украины, отказ Киева от членства в НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом и де-факто - территорий, ставших российскими регионами в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru