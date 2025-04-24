В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана», - указал он.

По словам пресс-секретаря, работа по этому вопросу ведется. Москва нацелена на продолжение процесса урегулирования и ценит посреднические услуги Вашингтона.

Ранее СМИ сообщили, что в американский мирный план по урегулированию украинского конфликта вошли семь пунктов, в том числе прекращение огня и прямые переговоры России и Украины, отказ Киева от членства в НАТО, признание суверенитета РФ над Крымом и де-факто - территорий, ставших российскими регионами в 2022 году.

