В Кремле опровергли слухи о планах Путина уйти в отставку

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная», - сказал Песков и добавил, что Путин уходить в отставку не собирается.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава России готовится уйти в отставку до 2036 года. К этому времени Владимир Путин найдет себе приемника. При чем, как считает белорусский президент, вынуждает Путина сложившаяся ситуация, которая не будет улучшаться.

Ранее НСН сообщала, что бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт рассказал, как президент России будет выбирать приемника. По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока.

