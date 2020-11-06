В Кремле опровергли слухи о планах Путина уйти в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» данные о якобы болезни Владимира Путина и его планах уйти в отставку, подчеркнув, что здоровье у главы государства отменное, передает РИА ФАН.
Ранее New York Post опубликовало статью, где сообщило о планах Путина уйти в отставку в следующем году по состоянию здоровья.
«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная», - сказал Песков и добавил, что Путин уходить в отставку не собирается.
В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава России готовится уйти в отставку до 2036 года. К этому времени Владимир Путин найдет себе приемника. При чем, как считает белорусский президент, вынуждает Путина сложившаяся ситуация, которая не будет улучшаться.
Ранее НСН сообщала, что бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт рассказал, как президент России будет выбирать приемника. По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока.
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