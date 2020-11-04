Путин назвал межрелигиозный мир основой основ в России
На встрече с представителями религиозных объединений, которая состоялась в День народного единства, президент России Владимир Путин заявило важности сохранения межрелигиозного мира в стране, сообщает
«Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, надо сделать всё, чтобы избежать такого в России, для нас межрелигиозный мир — это основа основ», - заявил президент России.
Ранее президент Путин отметил, что права и обязанности граждан должны находиться в гармонии. Такой вывод он сделал, вступив в дискуссию с московской студенткой из Удмуртии после возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства, информирует РИА Новости.
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