Путин назвал межрелигиозный мир основой основ в России

На встрече с представителями религиозных объединений, которая состоялась в День народного единства, президент России Владимир Путин заявило важности сохранения межрелигиозного мира в стране, сообщает

«Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, надо сделать всё, чтобы избежать такого в России, для нас межрелигиозный мир — это основа основ», - заявил президент России.

Ранее президент Путин отметил, что права и обязанности граждан должны находиться в гармонии. Такой вывод он сделал, вступив в дискуссию с московской студенткой из Удмуртии после возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства, информирует РИА Новости.