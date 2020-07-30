Экс-посол США рассказал, как Путин будет выбирать преемника

Президент России Владимир Путин при выборе преемника будет учитывать четыре фактора, заявил бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт.

По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока, пишет РБК со ссылкой на его доклад.

Экс-дипломат подчёркивает, что трансфер власти в России будет важен и для политики США – как внешнюю, так и оборонную. Преемник Путина будет обладать огромной властью, от него будет зависеть внешнеполитический курс. Ключевой вопрос с точки зрения Теффта – в какой степени слабость российской экономики повлияет на политику нового президента.

Летом 2020 года в России были приняты поправки к Конституции, позволяющие Владимиру Путина ещё дважды баллотироваться на пост главы государства.

