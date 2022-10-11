Маск опроверг сообщения об обсуждении с Путиным конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал с президентом Путиным конфликт на Украине.

На Илона Маска подали в суд за манипулирование рынком акций

По словам бизнесмена, он разговорил с Путиным только раз, около 18 месяцев назад и беседа была о космосе.

Ранее бизнесмен предложил для урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью России, провести референдумы в Донбассе и южных регионах под наблюдением ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Илон Маск
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