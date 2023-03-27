В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что работа в данном направлении не ведётся.

«Нет», - сказал представитель Кремля.

Ранее в терцких СМИ заявили о якобы готовящемся визите Путина в Анкару, однако в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эту информацию опровергли, сообщает НСН.

