В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ о якобы готовящемся визите Владимира Путина в Турцию не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что работа в данном направлении не ведётся.

«Нет», - сказал представитель Кремля.

Ранее в терцких СМИ заявили о якобы готовящемся визите Путина в Анкару, однако в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эту информацию опровергли, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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