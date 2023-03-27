В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ о якобы готовящемся визите Владимира Путина в Турцию не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что работа в данном направлении не ведётся.
«Нет», - сказал представитель Кремля.
Ранее в терцких СМИ заявили о якобы готовящемся визите Путина в Анкару, однако в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эту информацию опровергли, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах
- Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии
- Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности
- Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах
- В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию
- Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле
- ВСУ обстреляли село в Белгородской области
- В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
- Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии
- Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru