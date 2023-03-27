Администрация Эрдогана не подтвердила визит Путина в Турцию

Администрация лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о вероятном визите президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

Эрдоган подтвердил постоянные контакты с Путиным и Зеленским

Напомним, о том, что Путин посетит Анкару, сообщали ряд СМИ Турции. Предполагалось, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят разнообразные вопросы двусторонней повестки и посещение пострадавших от землетрясения районов.

Ранее Эрдоган выразил благодарность Путину в связи с продлением зерновой сделки.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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