Администрация Эрдогана не подтвердила визит Путина в Турцию
Администрация лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о вероятном визите президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.
Напомним, о том, что Путин посетит Анкару, сообщали ряд СМИ Турции. Предполагалось, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят разнообразные вопросы двусторонней повестки и посещение пострадавших от землетрясения районов.
Ранее Эрдоган выразил благодарность Путину в связи с продлением зерновой сделки.
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