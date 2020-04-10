Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минпромторга Олег Бочаров. Он пояснил, что в эту ситуацию можно использовать для того, чтобы выйти на международные рынки.

«Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу».

По словам Бочарова, Минпромторг, Минэкономразвития и Росстандарт готовы оказать соответствующую поддержку.