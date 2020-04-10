Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минпромторга Олег Бочаров. Он пояснил, что в эту ситуацию можно использовать для того, чтобы выйти на международные рынки.
«Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу».
По словам Бочарова, Минпромторг, Минэкономразвития и Росстандарт готовы оказать соответствующую поддержку.
В свою очередь, ранее глава Федеральное медико-биологическое агентства Вероника Скворцова рассказала, что в России созданы опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с одновременным подключением к нескольким пациентам.
Она пояснила, что аппараты отличаются своими бактерицидными фильтрами, с помощью которых можно безопасно подключать к аппарату сразу несколько пациентов. Скворцова добавила, что в ближайший понедельник будет запущена производственная площадка, и в течение апреля планируется создать 80 тысяч аппаратов.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин поручил правительству и властям регионов при необходимости предусмотреть возможность перепрофилирования врачей других специальностей для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также глава государства поручил организовать обучение врачей медицинской помощи с использованием аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов для неинвазивной вентиляции легких.
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