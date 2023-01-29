В Кремле объяснили причины засекречивания данных об экономике РФ

Доступ к статистическим данным российской экономики ограничен из-за гибридной войны против страны, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков засекречивание сведений в комментарии газете Financial Times.

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«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также заверил, что все лица, связанные с разработкой экономической политики страны, обладают правом доступа ко всей необходимой информации.

Ранее Песков уже опровергал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы получает искаженные данные об экономике страны. По словам его официального представителя, президент РФ обладает полными данными, также он еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВойнаЭкономикаПесковДмитрий Песков
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