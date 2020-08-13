В Кремле не знает о встрече Путина и Лукашенко
У Владимира Путина не запланировано в ближайшее время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
«Нет такой встречи в графике», - цитирует пресс-службу РИА ФАН.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
Москва, стараясь избежать повторения сценария 2014 года на Украине, никаких программных заявлений относительно происходящего в Белоруссии не делает. Об этом заявил НСН профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма.
«Ситуация в Белоруссии сложная, вероятность развития украинского сценария высок. Наученные опытом и последствиями, нам нужно быть деликатным и острожным. Но с другой стороны, чувствуются провокационные вещи. Внешние силы непременно воспользуются неспокойной внутренней ситуацией. И тогда можно легко поменять вектор направленности государственной власти в любой стране, поменять и политических лидеров», - отметил собеседник НСН.
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