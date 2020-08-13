В Кремле не знает о встрече Путина и Лукашенко

У Владимира Путина не запланировано в ближайшее время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

«Нет такой встречи в графике», - цитирует пресс-службу РИА ФАН.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.