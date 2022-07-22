В Кремле не стали раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна.

Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну

Слова представителя Кремля приводит ТАСС. Песков подчеркнул, что документ по зерновому вопросу еще не подписан.

Вместе с тем пресс-секретарь подтвердил, что глава Минобороны Сергей Шойгу отправился в Турцию. Кроме того, Песков указал, что соглашение по экспорту зерна важно для России, так как на фоне надвигающегося продовольственного кризиса необходимо разблокировать пути поставки на мировые рынки.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаЗерноДмитрий Песков
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