В Кремле не стали раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна.
Слова представителя Кремля приводит ТАСС. Песков подчеркнул, что документ по зерновому вопросу еще не подписан.
Вместе с тем пресс-секретарь подтвердил, что глава Минобороны Сергей Шойгу отправился в Турцию. Кроме того, Песков указал, что соглашение по экспорту зерна важно для России, так как на фоне надвигающегося продовольственного кризиса необходимо разблокировать пути поставки на мировые рынки.
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