Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, глава военного ведомства подпишет соглашение по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Документ также подпишет глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее стало известно, что стороны согласовали условия урегулирования зернового вопроса и договорились о создании координационного центра в Стамбуле. Ожидалось, что представители России и Турции подпишут необходимые документы в пятницу.
По данным СМИ, соглашение по зерну предполагает разблокировку около 80 судов с продовольствием, остающихся в украинских портах, что позволит обеспечить рынки почти 25 млн тонн зерна.
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