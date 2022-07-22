Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, глава военного ведомства подпишет соглашение по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

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Документ также подпишет глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия урегулирования зернового вопроса и договорились о создании координационного центра в Стамбуле. Ожидалось, что представители России и Турции подпишут необходимые документы в пятницу.

По данным СМИ, соглашение по зерну предполагает разблокировку около 80 судов с продовольствием, остающихся в украинских портах, что позволит обеспечить рынки почти 25 млн тонн зерна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноТурцияСергей Шойгу
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