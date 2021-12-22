В Кремле не согласны с обвинениями о нарушении Россией правил ВТО
Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия ничего не нарушает в данной области.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что попытки обвинить Россию в нарушении принципов ВТО говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»
- Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве без туалета
- В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»
- Курортный сбор в Сочи увеличили до 50 рублей в сутки
- В ДНР выявили поставки на Украину ботулотоксина из США
- Перевозящие СПГ в Азию танкеры экстренно меняют курс на Европу из-за роста цен
- Суд Петербурга оставил под арестом блогера Хованского
- «Нафтогаз» пожаловался в ЕС на «Газпром»
- Лавров: глава МИД Германии Бербок посетит Россию
- Лейтенант полиции в Башкирии найден мёртвым в поле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru