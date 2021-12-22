В Кремле не согласны с обвинениями о нарушении Россией правил ВТО

Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия ничего не нарушает в данной области.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что попытки обвинить Россию в нарушении принципов ВТО говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСШАРоссия
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