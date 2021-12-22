В Кремле не согласны с обвинениями о нарушении Россией правил ВТО

По его словам, Россия ничего не нарушает в данной области.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что попытки обвинить Россию в нарушении принципов ВТО говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики.

