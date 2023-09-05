В Кремле не согласились со словами Пашиняна о провале миссии миротворцев

Россия не согласна с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее Пашинян в интервью La Repubblica обвинил миротворческие силы России в невыполнении необходимых действий в Карабахе, а также заявил, что РФ якобы уходит из региона.

Как отметил Песков, Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, но не согласна с приведенными тезисами.

«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжает последовательную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МиротворцыАрменияНагорный КарабахНикол ПашинянДмитрий Песков

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