В Кремле не сочли провокацией вопрос петербурженки о зарплате Путина

Представитель Кремля также напомнил, что Путин довольно часто общается с людьми во время поездок, в том числе по регионам. В Петербурге после памятных мероприятий у памятника Собчаку президент просто подошел поговорить с собравшимися людьми.

Накануне Путин принял участие в мероприятиях, связанных с 20-летием со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент пообщался с жителями города. Одна из женщин посетовала на свои доходы, спросив о том, как можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц. Российский лидер согласился с ней, что это очень сложно. В ответ жительница высказала мнение, что зарплата Путина, наверное, больше этой суммы. На это президент сообщил, что в стране есть и более высокие жалования, чем у главы государства.



