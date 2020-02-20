В Кремле не сочли провокацией вопрос петербурженки о зарплате Путина
В Кремле не посчитали провокационным вопрос жительницы Санкт-Петербурга о низких доходах граждан России и зарплате президента. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, женщина «совершенно спокойно, вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы, поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации».
Представитель Кремля также напомнил, что Путин довольно часто общается с людьми во время поездок, в том числе по регионам. В Петербурге после памятных мероприятий у памятника Собчаку президент просто подошел поговорить с собравшимися людьми.
Накануне Путин принял участие в мероприятиях, связанных с 20-летием со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент пообщался с жителями города. Одна из женщин посетовала на свои доходы, спросив о том, как можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц. Российский лидер согласился с ней, что это очень сложно. В ответ жительница высказала мнение, что зарплата Путина, наверное, больше этой суммы. На это президент сообщил, что в стране есть и более высокие жалования, чем у главы государства.
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