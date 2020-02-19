Путин посетовал на свою зарплату
Президент России Владимир Путин сообщил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства - не самая высокая в стране. После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку российский лидер пообщался с жителями города. Одна из женщин посетовала на свои доходы, спросив о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.
«Думаю, что очень трудно», - сказал президент.
Его собеседница ответила на это, что зарплата президента наверняка больше этой суммы.
«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - цитирует Путина РИА Новости.
После общения с гражданами президент попозировал для фото с собравшимися.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Петербурге примет участие в мероприятиях, связанных с 20-летием со дня смерти Анатолия Собчака. В пресс-службе Кремля уточнили, что президент возложит цветы к памятнику первому мэру Петербурга на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале филармонии.
Экс-премьер, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стал заниматься политикой благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.
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