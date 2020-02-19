Путин посетовал на свою зарплату

Его собеседница ответила на это, что зарплата президента наверняка больше этой суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - цитирует Путина РИА Новости.

После общения с гражданами президент попозировал для фото с собравшимися.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Петербурге примет участие в мероприятиях, связанных с 20-летием со дня смерти Анатолия Собчака. В пресс-службе Кремля уточнили, что президент возложит цветы к памятнику первому мэру Петербурга на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале филармонии.

Экс-премьер, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стал заниматься политикой благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

