Путин посетовал на свою зарплату

19 февраля 202015:05

Президент России Владимир Путин сообщил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата главы государства - не самая высокая в стране. После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку российский лидер пообщался с жителями города. Одна из женщин посетовала на свои доходы, спросив о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», - сказал президент.

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Его собеседница ответила на это, что зарплата президента наверняка больше этой суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - цитирует Путина РИА Новости.

После общения с гражданами президент попозировал для фото с собравшимися.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Петербурге примет участие в мероприятиях, связанных с 20-летием со дня смерти Анатолия Собчака. В пресс-службе Кремля уточнили, что президент возложит цветы к памятнику первому мэру Петербурга на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале филармонии.

Экс-премьер, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стал заниматься политикой благодаря первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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