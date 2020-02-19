«Очень трудно». Ответ президента на вопрос, как прожить на 10 тысяч
Неудобные вопросы задавали президенту Владимиру Путину после церемонии открытия памятника бывшему главе Петербурга Анатолию Собчаку.
После того, как президент возложил цветы к памятнику своего шефа по работе в питерской мэрии, Владимир Путин подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку. И тут началось.
Как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, - поинтересовалась у главы российского государства одна из участниц беседы. «Думаю, что очень трудно», - ответил Владимир Путин. Петербурженка не отставала и резонно предположила, что у него самого зарплата больше. Путин отговорился тем, что «есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - сказал он. Но женщина, получив, казалось бы, вполне понятный намек, что и у президента не сверхдоходы, продолжала добиваться того, чтобы глава государства свел ей «дебет с кредитом»: одна квартплата, говорит, составляет 4000 рублей, к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт; на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты.
«Подсказкой» для президента послужило упоминание капремонта в сетованиях собеседницы. Он поделился с ней впечатлениями от посещения некоторые стран: приезжает, а там – «разваленные дома. Просто рушатся. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», - рассказал президент. И признал, что «еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить». На прямой вопрос, а почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так: «приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию».
Собеседница президента оказалась не только пытливой, но и памятливой: оказалось, что она помнит не только, что глава государства говорил в новогоднем телеобращении, но даже то, чего он не говорил. Ее интересовало, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах. Даже президент признал, отвечая этой даме, что про нацпроекты и так часто говорят.
«Значит, - сделал вывод Владимир Путин, - мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», - заверил президент.
И сфотографировался с собравшимися.
Можно, конечно, представить фото в компании с президентом в отдел кадров: вдруг оно обладает свойством индексации зарплаты? Можно и наслаждаться информационным сопровождением нацпроектов, которое после такого обещания главы государства будет по умолчанию включено в каждом утюге. К сожалению, в показатели калорийности ни фото с президентом, ни информационное сопровождение нацпроектов перевести не получится. Возможно, поэтому Минэкономразвития пришлось пересмотреть в сторону ухудшения прогноз по росту численности населения России. По новым данным, численность населения России составит в 2020 году 146 млн 800 тысяч вместо 147 млн человек в прежнем варианте прогноза.
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