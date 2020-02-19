«Очень трудно». Ответ президента на вопрос, как прожить на 10 тысяч

После того, как президент возложил цветы к памятнику своего шефа по работе в питерской мэрии, Владимир Путин подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку. И тут началось.

Как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, - поинтересовалась у главы российского государства одна из участниц беседы. «Думаю, что очень трудно», - ответил Владимир Путин. Петербурженка не отставала и резонно предположила, что у него самого зарплата больше. Путин отговорился тем, что «есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - сказал он. Но женщина, получив, казалось бы, вполне понятный намек, что и у президента не сверхдоходы, продолжала добиваться того, чтобы глава государства свел ей «дебет с кредитом»: одна квартплата, говорит, составляет 4000 рублей, к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт; на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты.

«Подсказкой» для президента послужило упоминание капремонта в сетованиях собеседницы. Он поделился с ней впечатлениями от посещения некоторые стран: приезжает, а там – «разваленные дома. Просто рушатся. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», - рассказал президент. И признал, что «еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить». На прямой вопрос, а почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так: «приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию».

Собеседница президента оказалась не только пытливой, но и памятливой: оказалось, что она помнит не только, что глава государства говорил в новогоднем телеобращении, но даже то, чего он не говорил. Ее интересовало, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах. Даже президент признал, отвечая этой даме, что про нацпроекты и так часто говорят.

«Значит, - сделал вывод Владимир Путин, - мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», - заверил президент.

И сфотографировался с собравшимися.

Можно, конечно, представить фото в компании с президентом в отдел кадров: вдруг оно обладает свойством индексации зарплаты? Можно и наслаждаться информационным сопровождением нацпроектов, которое после такого обещания главы государства будет по умолчанию включено в каждом утюге. К сожалению, в показатели калорийности ни фото с президентом, ни информационное сопровождение нацпроектов перевести не получится. Возможно, поэтому Минэкономразвития пришлось пересмотреть в сторону ухудшения прогноз по росту численности населения России. По новым данным, численность населения России составит в 2020 году 146 млн 800 тысяч вместо 147 млн человек в прежнем варианте прогноза.

