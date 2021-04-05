В Кремле не следят за следствием по делу Фургала
Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вынести приговор и признать виновным может только суд, которого и нужно дождаться.
При этом сам подозреваемый назвал рассматриваемое уголовное дело заказным. Кроме того, Фургал рассказал, что в следственном изоляторе на него оказывают колоссальное давление, не передают корреспонденцию, запрещают свидания с родственниками.
Напомним, что бывший губернатор обвиняется в организации двух убийств и покушения в 2000-х годах. Сергея Фургала задержали в июле прошлого года, что сопровождалось массовыми протестами в регионе. По официальным данным, его арест продлён до 8 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Бывший полицейский Смирнов получил 19 лет колонии за расстрел коллег в метро
- В Кремле не следят за следствием по делу Фургала
- Росприроднадзор: медведей из домашнего зоопарка в Вешках передадут в Калугу
- Обыски прошли в офисе подрядчика космодрома «Восточный» ПСО «Казань»
- «Скопинский маньяк» получил штраф за нарушение административного надзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru