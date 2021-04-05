В Кремле не следят за следствием по делу Фургала

Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вынести приговор и признать виновным может только суд, которого и нужно дождаться.