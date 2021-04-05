В Кремле не следят за следствием по делу Фургала

Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вынести приговор и признать виновным может только суд, которого и нужно дождаться.

Фургал назвал свое уголовное дело заказным

При этом сам подозреваемый назвал рассматриваемое уголовное дело заказным. Кроме того, Фургал рассказал, что в следственном изоляторе на него оказывают колоссальное давление, не передают корреспонденцию, запрещают свидания с родственниками.

Напомним, что бывший губернатор обвиняется в организации двух убийств и покушения в 2000-х годах. Сергея Фургала задержали в июле прошлого года, что сопровождалось массовыми протестами в регионе. По официальным данным, его арест продлён до 8 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСергей Фургал
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