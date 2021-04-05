Фургал назвал свое уголовное дело заказным

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал уголовное дело против себя заказным, отметив, что у следствия нет доказательств его причастности к преступлениям.

«Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела», — заявил Фургал в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Экс-губернатор, обвиняемый в организации двух убийств и покушения в 2000-х годах, отметил, что его дело связано с хозяйственным конфликтом на заводе «Амурсталь».

Кроме того, Фургал рассказал, что в следственном изоляторе на него оказывают «колоссальное давление», сообщает Ura.ru. По словам бывшего главы региона, с момента ареста он не может передавать и получать корреспонденцию. Кроме того, Фургал пожаловался на отсутствие свиданий и угрозы о привлечении его родственников к уголовной ответственности.

Сергея Фургала был задержали 9 июля 2020 года, напоминает Газета.ру. Следствие обвиняет бывшего губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Фургал свою вину отрицает.

Бывший глава региона содержится в столичном СИЗО «Лефортово». Арест Фургала продлен до 8 июня, отмечает РИА ФАН.



