В Кремле не планируют переговоры с Пушилиным и Пасечником
26 января 202212:41
Телефонные контакты президента РФ Владимира Путина с руководителями провозглашенных ДНР и ЛНР не планируются. Об этом в среду на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к украинской агрессии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru