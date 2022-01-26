В Кремле не планируют переговоры с Пушилиным и Пасечником

Телефонные контакты президента РФ Владимира Путина с руководителями провозглашенных ДНР и ЛНР не планируются. Об этом в среду на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Так он ответил на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к украинской агрессии.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРДмитрий Песков
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