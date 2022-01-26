В Кремле не планируют переговоры с Пушилиным и Пасечником

Так он ответил на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к украинской агрессии.

