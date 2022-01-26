В ДНР заявили о готовности к украинской агрессии

По сообщениям RT, 25 января после фиксации движения украинской боевой техники в ЛНР заявили, что обстановка в регионе близка к предвоенной.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки начнется, то она будет не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».

