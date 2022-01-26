В ДНР заявили о готовности к украинской агрессии

ДНР готова к украинской агрессии. Об этом заявил глава Самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

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По сообщениям RT, 25 января после фиксации движения украинской боевой техники в ЛНР заявили, что обстановка в регионе близка к предвоенной.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки начнется, то она будет не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЛНРВойна В ДонбассеУкраинаДНР
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