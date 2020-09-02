В Кремле не обсуждают размещение военных баз в Белоруссии

Вопрос о размещении военной базы РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать перспективы появления такого объекта в соседней стране, передаёт ТАСС.

На фоне протестов в Белоруссии действующий президент республики Александр Лукашенко заявил о возможных совместных военных действиях с РФ, если кто «дёрнется» у западной границы.

Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, рассказал о формировании резерва из силовиков для помощи Минску. Песков позже уточнил, что Москве не понадобится согласие белорусских властей для использования этого резерва в случае дестабилизации обстановки в Белоруссии, сообщает Ura.ru.

