В Кремле не обсуждают наказания за публикации с последствиями обстрелов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают введение уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов.
По его словам, у него также нет данных о том, что где-то еще обсуждается подобное.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что правоохранители уже установили всех граждан, которые выложили в Сеть видео с кадрами украинских ударов по Феодосии.
До этого стало известно о взрывах в районе порта Феодосии. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались нанести удар на этой территории авиационными управляемыми ракетами. В ходе отражения атаки был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб, двое пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле не обсуждают наказания за публикации с последствиями обстрелов
- Дело о пытках в больнице ФСИН Саратова передано в Мособлсуд
- Заболеваемость ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла почти на 60%
- Оползень сошел на железную дорогу в Сочи из-за обильных дождей
- The Killers поделились новым синглом
- Выставка «Главный импульс города» открылась в Москве
- Хор имени Пятницкого выступил в Марокко
- СМИ: Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС
- ЦБ: Средняя ставка по вкладам в России выросла до 14,52%
- Падчерица Михаила Горшенева Анастасия вышла замуж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru