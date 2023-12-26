В Кремле не обсуждают наказания за публикации с последствиями обстрелов

По его словам, у него также нет данных о том, что где-то еще обсуждается подобное.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что правоохранители уже установили всех граждан, которые выложили в Сеть видео с кадрами украинских ударов по Феодосии.

До этого стало известно о взрывах в районе порта Феодосии. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались нанести удар на этой территории авиационными управляемыми ракетами. В ходе отражения атаки был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб, двое пострадали.

