В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждался вопрос о возможном привлечении миротворцев из КНР в зону украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину

Вопрос о создании миротворческих неевропейских миссий на границе России и Украины подняли в Вашингтоне. В США предложили военных КНР и Бразилии разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны.

Ранее стало известно, что ЕС пока не принял решение о миротворцах для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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