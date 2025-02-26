В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Вопрос о создании миротворческих неевропейских миссий на границе России и Украины подняли в Вашингтоне. В США предложили военных КНР и Бразилии разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны.

Ранее стало известно, что ЕС пока не принял решение о миротворцах для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

