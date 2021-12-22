В Кремле не исключили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге

Идет подготовка к встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, также возможна отдельная встреча российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», - цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет политические игры, заявляя о неготовности к общей с Россией валюте в рамках создания Союзного государства.

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