Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Российская компания «Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке в республику природного газа в 2022 году, сообщает пресс-служба белорусского министерства энергетики.
Согласно документу, который был подписан в Санкт-Петербурге на встрече министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла республики в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, стоимость газа для республики согласовывается «исходя из условий текущего года».
Таким образом, в 2022 году стоимость российского газа для Белоруссии будет равна «$128,52 доллара за тысячу кубометров».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть магистральный газопровод «Ямал — Европа» в том случае, если санкционное давление на Минск усилится, сообщает RT.
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