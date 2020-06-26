В Кремле не исключили новое телеобращение Путина

Президент России Владимир Путин обычно обращается к гражданам перед важными голосованиями, поэтому не исключено, что перед днём голосования по поправкам в Конституцию РФ будет ещё одно обращение. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что на понедельник такое выступление не планируется, передаёт ТАСС.

Ранее источники РБК рассказали, что Путин может выступить перед россиянами 29 июня, чтобы разъяснить суть и важность предложенных поправок в Конституцию.

Голосование началось 25 июня, в первый день явка составила 9,2%, подсчитали в ЦИК.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
ТЕГИ:Конституция РФГолосованиеВладимир Путин
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