В Кремле не исключили новое телеобращение Путина

Представитель Кремля уточнил, что на понедельник такое выступление не планируется, передаёт ТАСС.

Ранее источники РБК рассказали, что Путин может выступить перед россиянами 29 июня, чтобы разъяснить суть и важность предложенных поправок в Конституцию.

Голосование началось 25 июня, в первый день явка составила 9,2%, подсчитали в ЦИК.

