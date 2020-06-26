В Кремле не исключили новое телеобращение Путина
Президент России Владимир Путин обычно обращается к гражданам перед важными голосованиями, поэтому не исключено, что перед днём голосования по поправкам в Конституцию РФ будет ещё одно обращение. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на понедельник такое выступление не планируется, передаёт ТАСС.
Ранее источники РБК рассказали, что Путин может выступить перед россиянами 29 июня, чтобы разъяснить суть и важность предложенных поправок в Конституцию.
Голосование началось 25 июня, в первый день явка составила 9,2%, подсчитали в ЦИК.
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