Без принуждения и накруток: Путин о голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе диалога с представителя Общественной палаты высказался о голосовании по поправкам в Конституцию. Глава государства, в частности, призвал «не накручивать» результаты волеизъявления, а также не принуждать граждан голосовать.
«Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть достоверными. Нельзя допустить "принудиловки и "накрутки явки"», - цитирует президента РЕН ТВ.
Напомним, с 25 июня в стране проводится голосование по поправкам в Конституцию России, оно будет продолжаться до 1 июля включительно, после чего будут подведены итоги.
Жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свои голоса через интернет.
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