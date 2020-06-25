Без принуждения и накруток: Путин о голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе диалога с представителя Общественной палаты высказался о голосовании по поправкам в Конституцию. Глава государства, в частности, призвал «не накручивать» результаты волеизъявления, а также не принуждать граждан голосовать.

«Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть достоверными. Нельзя допустить "принудиловки и "накрутки явки"», - цитирует президента РЕН ТВ.



Напомним, с 25 июня в стране проводится голосование по поправкам в Конституцию России, оно будет продолжаться до 1 июля включительно, после чего будут подведены итоги.



Жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свои голоса через интернет.

