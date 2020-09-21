В Кремле назвали время начала видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Ожидать онлайн-выступление Владимира Путина на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября следует, начиная с 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру.

А накануне стало известно, что глава государства записал видеовыступление для Генассамблеи ООН. Телеканал «Россия 1» подчеркивает, что, судя по кадрам, Владимир Путин выступил с обращением на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Добавим, неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений.