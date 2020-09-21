В Кремле назвали время начала видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Ожидать онлайн-выступление Владимира Путина на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября следует, начиная с 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру.

А накануне стало известно, что глава государства записал видеовыступление для Генассамблеи ООН. Телеканал «Россия 1» подчеркивает, что, судя по кадрам, Владимир Путин выступил с обращением на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Добавим, неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений.

В Москве назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Ранее стало известно, что основной темой выступления Владимира Путина на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, станет пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Дмитрия Пескова.

Отмечается, что президент РФ, согласно программе мероприятия, выступит седьмым по счету - после президента Бразилии Жаира Болсонару, лидера США Дональда Трампа, глав Турции, Китая, Чили и Кубы, сообщает RT.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, есть ли подоплека под седьмым номером выступления президента России.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Генассамблея ООНВладимир Путин
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