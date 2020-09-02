Дипломат объяснил, почему Путин будет выступать в ООН седьмым

Президент России Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Как сообщает агентство РИА Новости, в первый день общих прений он выступит седьмым, после президента Бразилии Жаира Болсонару, лидера США Дональда Трампа, глав Турции, Китая, Чили и Кубы.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, есть ли подоплека под седьмым номером выступления президента России.

«Так всегда, это по традиции. Первый номер – Бразилия, второй – страна пребывания. Это традиция. А дальше – кто первый запишется. Там по ночам стоят младшие дипломаты записываться. Седьмой номер Путина ничего не значит, политической подоплеки в этом нет», - сказал Орджоникидзе.