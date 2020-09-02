Дипломат объяснил, почему Путин будет выступать в ООН седьмым
Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, есть ли подоплека под седьмым номером выступления президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Как сообщает агентство РИА Новости, в первый день общих прений он выступит седьмым, после президента Бразилии Жаира Болсонару, лидера США Дональда Трампа, глав Турции, Китая, Чили и Кубы.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, есть ли подоплека под седьмым номером выступления президента России.
«Так всегда, это по традиции. Первый номер – Бразилия, второй – страна пребывания. Это традиция. А дальше – кто первый запишется. Там по ночам стоят младшие дипломаты записываться. Седьмой номер Путина ничего не значит, политической подоплеки в этом нет», - сказал Орджоникидзе.
По его мнению, главной темой выступления Путина будет международная ситуация.
«Прежде всего, это международные отношения, конечно. Они вступили в такую фазу конфронтации, которую надо избежать. Ослабление напряженности в международных отношениях – это будет главная тема. Урегулирование региональных конфликтов. Ограничение гонки вооружений, подписание соглашений по ограничению, в частности, с американцами. И конечно, будет акцент, что борьбу с ковидом надо вести совместными усилиями государств и не политизировать эту тему», - пояснил собеседник НСН.
Он не исключил, что российский президент затронет и ситуацию в Белоруссии.
«Может, по выборам будет вообще целый абзац. Сравнение всех этих разгонов демонстраций. И в Европе с желтыми жилетами, и в Германии, и в Соединенных Штатах что творится», - добавил дипломат.
Сессия Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 29 сентября.
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