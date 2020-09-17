В Москве назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН
Видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках 75 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций предварительно запланировано на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обращение прозвучит в первый день работы юбилейной сессии в дистанционном формате. Как отметила Захарова, на этот раз в таком варианте будет строиться значительная часть Генассамблеи в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил сегодня, что Путин запишет речь заранее - до конца текущей недели. Далее видеозапись будет передана для публикации организаторам мероприятий Генассамблеи в Нью-Йорке, отмечает РИА ФАН.
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