В Москве назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках 75 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций предварительно запланировано на 22 сентября. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Обращение прозвучит в первый день работы юбилейной сессии в дистанционном формате. Как отметила Захарова, на этот раз в таком варианте будет строиться значительная часть Генассамблеи в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил сегодня, что Путин запишет речь заранее - до конца текущей недели. Далее видеозапись будет передана для публикации организаторам мероприятий Генассамблеи в Нью-Йорке, отмечает РИА ФАН.

