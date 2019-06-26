Политика

В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ

26 июня14:34

Участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть только полноформатным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, ущемление прав российской делегации делает невозможным её возврат в организацию.

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При этом представитель Кремля поприветствовал решение ПАСЕ о возвращении РФ в организацию, пишет РЕН ТВ. По его мнению, без России работа ассамблеи не может быть полноценной.

Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации. Однако возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПАСЕДмитрий Песков