Экс-депутат Рады об отзыве украинского посла из ПАСЕ: Это агония!

«Это агония тех, кто уходит. Хотя бы войну не объявили ПАСЕ и всем странам НАТО за такое решение, - иронически отметил он. - Отзыв посла – это серьезный сигнал. А что дальше? Его бы все равно отозвали, потому что внешняя политика – прерогатива президента. Зеленский уже отреагировал, сказал, что «нас не услышали». Но, похоже, это он не услышал, ни Макрона, ни Меркель. Они предложили политику завтрашнего дня, а он им попытался поднести политику вчерашнего дня. ПАСЕ понимает, что без России нет дискуссии. Если не говорят дипломаты, начинают говорить военные. Поэтому это такой демарш, который никаких правовых и политических последствий не будет иметь», - заявил экс-парламентарий.

Напомним, в ночь на 25 июня большинство делегатов ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации. Полномочия России были приостановлены весной 2014 года, после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

