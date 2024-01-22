Пушилин: Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку достигло 26
Число пострадавших в результате удара украинских войск по рынку в Донецке возросло до 26. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Накануне ВСУ обстреляли рынок на западе столицы региона, напоминает RT. В результате атаки погибли 27 человек, также сообщалось о не менее 25 пострадавших. Власти ДНР объявили 22 января днем траура.
«В результате чудовищного теракта со стороны вооруженных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых», — заявил Пушилин.
Как отметил глава региона, Минздрав ДНР оказывает необходимую помощь пострадавшим.
Ранее стало известно, что удар ВСУ по Донецку обсудят на запрошенном Россией на 22 января заседании Совета безопасности ООН с участием главы МИД Сергея Лаврова, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru