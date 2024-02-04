Спасатели достали 10 человек из-под завалов пекарни в Лисичанске

Правительство РФ не планирует вводить льготную ипотеку на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии В РФ ограничили ввоз гвоздик и бананов из Эквадора Депутат Госдумы Роднина обвинила ОКР в том, что не помог защитить Валиеву от дисквалификации В Сети появился полный трейлер биографического фильма об Эми Уайнхаус Back to Black