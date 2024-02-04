Спасатели достали 10 человек из-под завалов пекарни в Лисичанске
Поисково-спасательная операция на месте разрушенного здания пекарни в Лисичанске (ЛНР) завершена, сообщили в МЧС России.
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов 10 человек. Им оказывают помощь.
«К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», - заявили в ведомстве.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в субботу, 3 февраля. По информации Следственного комитета России, украинские войска могли атаковать здание из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Российская армия освободила Лисичанск летом 2022 года. Недалеко от города проходит линия фронта, напоминает «Радиоточка НСН».
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