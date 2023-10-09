В Кремле назвали ситуацию вокруг Израиля «большой опасностью» для региона
Обострение палестино-израильского конфликта является большой опасностью для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, представитель Кремля отметил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая опасна разрастанием.
«Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией», — подчеркнул Песков.
Между тем армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, случаи столкновений между войсками и палестинскими радикалами за последние несколько часов «единичные», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru