В Кремле назвали ситуацию вокруг Израиля «большой опасностью» для региона

Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, представитель Кремля отметил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая опасна разрастанием.

«Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией», — подчеркнул Песков.

Между тем армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, случаи столкновений между войсками и палестинскими радикалами за последние несколько часов «единичные», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

