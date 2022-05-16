В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае вступления Украины в НАТО у России возник бы территориальный спор членом альянса, сообщает РБК.

Песков: Россию беспокоит решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

По его словам, именно этим, по мнению Кремля, вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии отличается от возможного вступления в блок Украины.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несёт огромные-огромные риски для всего континента», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО не создаёт угроз России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаШвецияФинляндияДмитрий Песков
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