В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО

По его словам, именно этим, по мнению Кремля, вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии отличается от возможного вступления в блок Украины.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несёт огромные-огромные риски для всего континента», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО не создаёт угроз России.

