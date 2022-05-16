Песков: Россию беспокоит решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Россия обеспокоена решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и будет анализировать все возможные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают, что присоединение этих двух государств к альянсу усугубит вопрос устойчивости в Евразии. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за развитием событий с точки зрения собственной безопасности.