Песков: Россию беспокоит решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Россия обеспокоена решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и будет анализировать все возможные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают, что присоединение этих двух государств к альянсу усугубит вопрос устойчивости в Евразии. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за развитием событий с точки зрения собственной безопасности.

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При этом он напомнил, что у Москвы нет территориальных споров с Хельсинки и Стокгольмом.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковНАТОШвецияФинляндияРоссия
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