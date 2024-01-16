В Кремле назвали перенос столицы в Иркутск нереализуемым
16 января 202412:22
Идея переноса столицы России ближе к Сибири неосуществима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил российскому лидеру Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению ученого, это повысит безопасность военно-политического руководства.
«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — указал Песков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru