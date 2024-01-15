Якутский ученый предложил Путину перенести столицу в Иркутск
Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением перенести столицу России в Иркутск. Выдержки из письма приводит издание SakhaLife.
Историк предложил президенту включить пункт о переносе столицы в предвыборную программу. Николаев полагает, что это повысит безопасность военно-политического руководства страны.
Также ученый считает, что перенос столицы в Иркутск обеспечит сбалансированное развитие европейской и азиатской частей страны. Он напомнил, что географический центр России находится в Сибири.
В беседе с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин допустил перенос столицы в Сибирь из-за глобального потепления, отмечает «Радиоточка НСН».
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