Якутский ученый предложил Путину перенести столицу в Иркутск

Историк предложил президенту включить пункт о переносе столицы в предвыборную программу. Николаев полагает, что это повысит безопасность военно-политического руководства страны.

Также ученый считает, что перенос столицы в Иркутск обеспечит сбалансированное развитие европейской и азиатской частей страны. Он напомнил, что географический центр России находится в Сибири.

В беседе с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин допустил перенос столицы в Сибирь из-за глобального потепления, отмечает «Радиоточка НСН».

