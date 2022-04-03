В Кремле назвали одну из целей спецоперации на Украине

«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики», — заявил официальный представитель Кремля.

Как напомнил Песков, Москва признала независимость ЛНР и ДНР, и операция началась по просьбе о помощи этих двух республик.

Напомним, российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. По его словам, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена временно приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые в настоящее время принимают участие в спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

