В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

«НАТО — это враждебная нам организация... которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, ситуация требует определенных мер предосторожности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и его союзники не являются частью конфликта на Украине несмотря на то, что «предоставляют поддержку» Киеву.

