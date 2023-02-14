В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

НАТО является враждебной России организацией, альянс ежедневно это подтверждает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генсек НАТО заявил, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года

«НАТО — это враждебная нам организация... которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, ситуация требует определенных мер предосторожности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и его союзники не являются частью конфликта на Украине несмотря на то, что «предоставляют поддержку» Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковНАТО
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