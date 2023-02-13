Генсек НАТО заявил, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская специальная военная операция не стало неожиданностью для альянса, сообщает РИА Новости.

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По его словам, происходящее в настоящее время на Украине - это продолжение конфликта, который начался ещё в 2014 году.

Столтенберг подчеркнул, что российская спецоперация лишь подтвердила необходимость проведённого НАТО крупнейшего укрепления коллективной обороны.

«Конфликт начался в 2014-м и повлёк крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы - увеличения членами альянса расходов на оборону», — подчеркнул генсек.

Ранее президент РФ Владимир Путиен заявил, что Запад на протяжении долгого времени врал о мире и готовился к агрессии, и цинично использует Украину и её народ для раскола России, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияНАТОЙенс Столтенберг
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