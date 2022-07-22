В Кремле назвали глупостью сообщения о запрете ввоза турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что упреки России в сложностях, возникших с ввозом турбины для газопровода «Северный поток», безосновательно. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на сообщения со ссылками на неназванных источников, которые утверждали, что компания Siemens не знает, куда направить турбину.

«Это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все, прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника», - заявил Песков.

Турбина компании Siemens для газопровода «Северный поток», которую после ремонта отправили из Канады в Россию, «застряла» при транзите в Германии. Отмечается, что проблемы с доставкой турбины возникли якобы из-за того, что Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно. Сроки ее доставки пока неизвестны, однако возвращение турбины может занять несколько дней или недель.

