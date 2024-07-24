Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность
Президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На встрече с участниками Фестиваля новых медиа он указал, что об этом часто говорил российский лидер Владимир Путин.
«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», - сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что вопрос легитимности украинского президента может существенно осложнить мирный процесс.
Ранее Песков заявил, что слова Зеленского о диалоге с РФ лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, сообщает «Свободная пресса».
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