На встрече с участниками Фестиваля новых медиа он указал, что об этом часто говорил российский лидер Владимир Путин.

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что вопрос легитимности украинского президента может существенно осложнить мирный процесс.

Ранее Песков заявил, что слова Зеленского о диалоге с РФ лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, сообщает «Свободная пресса».

